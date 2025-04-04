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АНАЛІТИКА

КС Південної Кореї підтвердив імпічмент Юн Сок Йоля

 

Конституційний суд Південної Кореї у п'ятницю, 4 квітня, одноголосно підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля, остаточно усунувши його таким чином з посади через запровадження воєнного стану в країні у грудні минулого року.

"Негативний вплив на конституційний порядок і наслідки порушень закону відповідачем є серйозними, що робить вигоди від захисту Конституції шляхом звільнення відповідача значно більшими, ніж національні втрати від відставки президента", - сказав виконувач обов'язків голови КС Південної Кореї Мун Хьон Бе. Суд фактично визнав усі звинувачення проти Юна, зокрема те, що він не виконав законні вимоги для оголошення воєнного стану, і направив війська до парламенту, щоб зупинити скасування указу, повідомляє агентство Yonhap.

Вердикт суду набув чинності негайно, протягом наступних 60 днів у Південній Кореї мають відбутися президентські вибори, на яких буде обрано наступного президента.

Прем'єр обіцяє забезпечити стабільність і передачу влади

Прем'єр Південної Кореї Хан Док Су, який виконує обов'язки президента, пообіцяв після вироку суду забезпечити стабільність у сфері національної безпеки та дипломатії, а також зробити все можливе, щоб забезпечити плавну передачу влади наступному президенту.

"Я неухильно дотримуватимуся Конституції та закону, щоб забезпечити формування наступного уряду без зволікань, - запевнив він. - Я зроблю все можливе, щоб забезпечити проведення чесних і прозорих президентських виборів".

Юн Сук Йоль втратить спецзабезпечення

Юн Сок Йоль став другим президентом країни, якого офіційно усунули з посади. Після відсторонення від посади Юн не отримає спеціального забезпечення, яке мають колишні президенти - пенсію у розмірі 95 відсотків від їхньої зарплати, штат з чотирьох осіб, підтримку на лікування, офіс і президентський меморіальний проєкт. Також відсторонений президент більше не матиме права бути похованим на національному кладовищі.

Але, попри відсторонення від посади, Юн продовжить користуватися охороною як колишній президент, хоча рівень захисту буде значно знижений порівняно з тим, коли він був президентом.

Імпічменти президента та його наступника

3 грудня 2024 року президент Південної Кореї Юн Сок Йоль несподівано оголосив про запровадження у країні воєнного стану, мотивувавши це "антидержавною діяльністю" опозиції. Однак парламент країни відмовився ухвалити це рішення, і вже наступного ранку главі держави довелося скасувати його. 14 грудня парламент оголосив Юну імпічмент.

Після цього, згідно з Конституцією країни, в.о. президента став глава уряду Хан Док Су. Однак 27 грудня парламент оголосив імпічмент і йому. Приводом для цього стала відмова Хана призначити ще трьох суддів до Конституційного суду країни, щоб той зміг остаточно затвердити усунення Юна. Однак 24 березня Конституційний суд поновив його на посаді.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Корея
 

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