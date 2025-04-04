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АНАЛІТИКА

Міжнародний кримінальний суд відреагував на вихід Угорщини

 

Президентство Асамблеї держав-учасниць Міжнародного кримінального суду (МКС) у четвер висловило стурбованість у відповідь на повідомлення про те, що уряд Угорщини вжив заходів для виходу країни із Римського статуту.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі на сайті МКС.

«Президентство висловлює жаль з приводу такого повороту подій. Коли держава-учасниця виходить з Римського статуту, це затьмарює наше спільне прагнення до справедливості і послаблює нашу рішучість боротися з безкарністю», - йдеться у заяві.

Керівний орган МКС закликав Угорщину й надалі залишатися рішучим учасником Римського статуту.

«Кожна держава-учасниця має право висловлювати свої занепокоєння в Асамблеї, і президентство наполегливо закликає Угорщину до змістовної дискусії з цього питання», - додали в МКС.
Ключові теги: Угорщина
 

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