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ЄС може ввести мита на Google та інші сервіси зі США: Макрон заявив про можливі заходи
23:13 03.04.2025 |
Європейський Союз може ввести мита на американські цифрові сервіси у відповідь на мита, які запровадив президент США Дональд Трамп.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Макрон зазначив, що згоден з лідерами ЄС, що "нічого не можна виключати" у відповідь на дії Трампа, оскільки "всі інструменти на столі".
Серед наявних інструментів він вказав на потенційне втручання у сферу цифрових послуг, "де Сполучені Штати отримують величезну вигоду від Європи".
Французький президент також закликав лідерів залишатися об'єднаними та не піддаватися спокусі "йти поодинці", а використовувати розмір європейського ринку в будь-якій політичній реакції.
Раніше ми повідомляли, що Макрон заявив, що французькі компанії мають призупинити інвестиції у США через рішення Трампа запровадити проти Євросоюзу нові тарифи.
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