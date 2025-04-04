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АНАЛІТИКА

ЄС може ввести мита на Google та інші сервіси зі США: Макрон заявив про можливі заходи

 

Європейський Союз може ввести мита на американські цифрові сервіси у відповідь на мита, які запровадив президент США Дональд Трамп.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Макрон зазначив, що згоден з лідерами ЄС, що "нічого не можна виключати" у відповідь на дії Трампа, оскільки "всі інструменти на столі".

Серед наявних інструментів він вказав на потенційне втручання у сферу цифрових послуг, "де Сполучені Штати отримують величезну вигоду від Європи".

Французький президент також закликав лідерів залишатися об'єднаними та не піддаватися спокусі "йти поодинці", а використовувати розмір європейського ринку в будь-якій політичній реакції.

Раніше ми повідомляли, що Макрон заявив, що французькі компанії мають призупинити інвестиції у США через рішення Трампа запровадити проти Євросоюзу нові тарифи.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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