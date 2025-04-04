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Канада запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів з США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю
23:04 03.04.2025 |
Канада у відповідь на торговельну політику США запроваджує 25-відсотковий тариф на імпортовані з США автомобілі, які не відповідають угоді про зону вільної торгівлі (CUSMA).
Про це на пресконференції в Оттаві 3 квітня заявив канадський прем'єр-міністр Марк Карні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC.
Премʼєр Канади заявив, що тарифи поширюватимуться на автомобілі за межами угоди про вільну торгівлю, а також автозапчастини неканадського походження, які відповідають вимогам CUSMA.
Водночас тарифні заходи Оттави не стосуються Мексики - третьої держави, що входить в CUSMA.
"Наші старі відносини постійного поглиблення інтеграції зі Сполученими Штатами закінчилися. 80-річний період, коли Сполучені Штати взяли на себе роль глобального економічного лідерства ... закінчився", - констатував Карні.
Глава канадського уряду також висловив переконання, що адміністрація США навряд чи змінить поточну торговельну політику - аж доки не стане очевидним, що американські сім'ї та працівники зазнають від неї шкоди.
Канада була виключена з-під дії 10-відсоткових базових тарифів, які США наклали на майже всі країни світу.
Але 25-відсотковий тариф США на імпортні автомобілі, який набув чинності у ніч проти четверга, стосується Канади і, як очікується, завдасть сильного удару по канадській автомобільній промисловості.
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