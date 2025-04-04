Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів з США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю

 

Канада у відповідь на торговельну політику США запроваджує 25-відсотковий тариф на імпортовані з США автомобілі, які не відповідають угоді про зону вільної торгівлі (CUSMA).

Про це на пресконференції в Оттаві 3 квітня заявив канадський прем'єр-міністр Марк Карні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC.

Премʼєр Канади заявив, що тарифи поширюватимуться на автомобілі за межами угоди про вільну торгівлю, а також автозапчастини неканадського походження, які відповідають вимогам CUSMA.

Водночас тарифні заходи Оттави не стосуються Мексики - третьої держави, що входить в CUSMA.

"Наші старі відносини постійного поглиблення інтеграції зі Сполученими Штатами закінчилися. 80-річний період, коли Сполучені Штати взяли на себе роль глобального економічного лідерства ... закінчився", - констатував Карні.

Глава канадського уряду також висловив переконання, що адміністрація США навряд чи змінить поточну торговельну політику - аж доки не стане очевидним, що американські сім'ї та працівники зазнають від неї шкоди.

Канада була виключена з-під дії 10-відсоткових базових тарифів, які США наклали на майже всі країни світу.

Але 25-відсотковий тариф США на імпортні автомобілі, який набув чинності у ніч проти четверга, стосується Канади і, як очікується, завдасть сильного удару по канадській автомобільній промисловості.
Ключові теги: Канада, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3426
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 45,8531
  1,2192
 2,73

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9845  0,04 0,09 41,5928  0,02 0,05
EUR 44,6948  0,41 0,91 45,4814  0,45 0,99

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,09 0,22 41,3900  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес