ЗМІ: Трамп звільнив «нелояльних» працівників Ради нацбезпеки після поради конспірологині

Президент США Дональд Трамп нібито вирішив звільнити кількох працівників Ради національної безпеки після того, як прихильниця теорій змов Лора Лумер заявила про їхню "нелояльність".

Про це з посиланням на джерела повідомили численні американські ЗМІ, зокрема Axios, CNN, The New York Times та AP, передає "Європейська правда".

Про звільнення в Раді нацбезпеки - дорадчому органі при президенті США - стало відомо після візиту в Білий дім Лори Лумер.

Лумер - американська ультраправа активістка, відома зокрема просуванням теорії змови, згідно з якою теракти 11 вересня 2001 року були інсценовані "силами" всередині США. Її також помічали серед оточення Трампа під час останньої президентської кампанії.

За інформацією ЗМІ, під час візиту в Білий дім напередодні Лумер нібито висловила обурення, що навіть після перевірки в Раду нацбезпеки США "прослизнули" так звані "неокони" - тобто представники зовнішньополітичних поглядів, які зазвичай асоціюються з адміністрацією Буша-молодшого.

Після візиту активістки Трамп розпорядився звільнити щонайменше трьох працівників Ради нацбезпеки. За інформацією CNN, це Браян Волш, директор з питань розвідки, Томас Будрі, старший директор із питань законодавства, і Девід Фейт, старший директор з питань технологій і національної безпеки.

Усі вони раніше працювали в оточенні працівників нинішньої адміністрації, зокрема держсекретаря Марко Рубіо та радника з нацбезпеки Майкла Волца.

Водночас американські ЗМІ підкреслюють, що незрозуміло, чи справді звільнення стали наслідком візиту Лумер, чи воно повʼязане з іншими причинами - наприклад повідомленнями про використання незахищених каналів звʼязку членами Ради нацбезпеки.