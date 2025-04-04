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ЗМІ: Трамп звільнив «нелояльних» працівників Ради нацбезпеки після поради конспірологині
23:00 03.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп нібито вирішив звільнити кількох працівників Ради національної безпеки після того, як прихильниця теорій змов Лора Лумер заявила про їхню "нелояльність".
Про це з посиланням на джерела повідомили численні американські ЗМІ, зокрема Axios, CNN, The New York Times та AP, передає "Європейська правда".
Про звільнення в Раді нацбезпеки - дорадчому органі при президенті США - стало відомо після візиту в Білий дім Лори Лумер.
Лумер - американська ультраправа активістка, відома зокрема просуванням теорії змови, згідно з якою теракти 11 вересня 2001 року були інсценовані "силами" всередині США. Її також помічали серед оточення Трампа під час останньої президентської кампанії.
За інформацією ЗМІ, під час візиту в Білий дім напередодні Лумер нібито висловила обурення, що навіть після перевірки в Раду нацбезпеки США "прослизнули" так звані "неокони" - тобто представники зовнішньополітичних поглядів, які зазвичай асоціюються з адміністрацією Буша-молодшого.
Після візиту активістки Трамп розпорядився звільнити щонайменше трьох працівників Ради нацбезпеки. За інформацією CNN, це Браян Волш, директор з питань розвідки, Томас Будрі, старший директор із питань законодавства, і Девід Фейт, старший директор з питань технологій і національної безпеки.
Усі вони раніше працювали в оточенні працівників нинішньої адміністрації, зокрема держсекретаря Марко Рубіо та радника з нацбезпеки Майкла Волца.
Водночас американські ЗМІ підкреслюють, що незрозуміло, чи справді звільнення стали наслідком візиту Лумер, чи воно повʼязане з іншими причинами - наприклад повідомленнями про використання незахищених каналів звʼязку членами Ради нацбезпеки.
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