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«Безглузді розрахунки»: журналісти FT пояснили, звідки взялись мита Трампа
22:56 03.04.2025 |
Адміністрація Дональда Трампа розраховувала "несправедливі мита", які країни світу нібито вводили проти США, з торгівельного дисбалансу, а не реальних обмежень.
Про це повідомляє Financial Times.
У Білому дому пояснювали введення мит проти усіх кран світу відповіддю на "несправедливі обмеження", які країни застосовують щодо США.
Під час їх оголошення Трамп демонстрував список, у якому було два стовпчики:
1. Ставка мита, яку країна ніби то застосовує проти США;
2. Ставка зі знижкою, яку США застосовує проти цієї країни у відповідь.
Список, відповідно до заяв адміністрації Трампа, ґрунтувався на розрахунках торгового представника США. Але, як зазначив американський економіст Пол Кругман, вони не походили від жодних очевидних ставок, які були фактично введені.
Журналісти Financial Times вручну провели розрахунки щодо перших 24 країн у списку Трампа і виявили, що оголошені "несправедливі тарифи" проти США є "безглуздими".
За їхніми даними, в адміністрації Трампа схоже просто ділили дефіцит торгівлі товарами США з будь-якою країною на загальну кількість товарів, що імпортуються з цієї країни і отриманий відсоток називали "несправедливим митом".
Журналісти наводять приклад Бангладеш. У 2024 році США імпортували звідти товарів на 8,4 млрд дол, що призвело до дефіциту торгового балансу з цією країною в розмірі 6,2 млрд дол.
6,2 поділити на 8,4 - це 0,738. Після цього Білий дім заявляє, що країна "стягнула" 74% "мит" проти США, "включаючи валютні маніпуляції та торговельні бар'єри".
"Ми можемо підтвердити, що це відповідає цифрам для перших 24 країн, які ми перевірили вручну", - зазначили у FT.
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