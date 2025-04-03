Французький президент Емманюель Макрон закликав компанії призупинити інвестиції в США після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження масштабних мит.

Про це написало агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Макрон, виступаючи перед представниками галузей, які постраждають від анонсованих Трампом тарифів, заявив, що фірмам немає сенсу інвестувати туди, поки США нападають на Європу.

"Який сигнал ми подаємо, коли великі європейські гравці, що інвестують мільярди в американську економіку, водночас завдають нам ударів? Ми повинні мати колективну солідарність", - акцентував він.

Як передає газета The Guardian, Макрон наголосив також, що згоден з лідерами ЄС, що "нічого не можна виключати" у відповідь на дії Трампа, оскільки "всі інструменти на столі".

Серед наявних інструментів він вказав на потенційне втручання в сферу цифрових послуг, "де Сполучені Штати отримують величезну вигоду від Європи".

Макрон також закликав лідерів залишатися об'єднаними і не піддаватися спокусі "йти поодинці", а використовувати розмір європейського ринку в будь-якій політичній реакції.

Як відомо, увечері 2 квітня президент США офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%. У відповідь на це Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що американські тарифи можуть коштувати країні 0,4% від ВВП, або близько $2,6 млрд.

А міністр торгівлі Говард Лутнік заявив, що адміністрація Трампа понад місяць веде переговори з усіма основними торговельними партнерами по всьому світу щодо шляхів зниження нових тарифів.