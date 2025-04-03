Фінансові новини
- |
- 03.04.25
- |
- 19:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Макрон закликав компанії призупинити інвестиції в США
18:43 03.04.2025 |
Французький президент Емманюель Макрон закликав компанії призупинити інвестиції в США після того, як президент Дональд Трамп оголосив про запровадження масштабних мит.
Про це написало агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".
Макрон, виступаючи перед представниками галузей, які постраждають від анонсованих Трампом тарифів, заявив, що фірмам немає сенсу інвестувати туди, поки США нападають на Європу.
"Який сигнал ми подаємо, коли великі європейські гравці, що інвестують мільярди в американську економіку, водночас завдають нам ударів? Ми повинні мати колективну солідарність", - акцентував він.
Як передає газета The Guardian, Макрон наголосив також, що згоден з лідерами ЄС, що "нічого не можна виключати" у відповідь на дії Трампа, оскільки "всі інструменти на столі".
Серед наявних інструментів він вказав на потенційне втручання в сферу цифрових послуг, "де Сполучені Штати отримують величезну вигоду від Європи".
Макрон також закликав лідерів залишатися об'єднаними і не піддаватися спокусі "йти поодинці", а використовувати розмір європейського ринку в будь-якій політичній реакції.
Як відомо, увечері 2 квітня президент США офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.
Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%. У відповідь на це Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що американські тарифи можуть коштувати країні 0,4% від ВВП, або близько $2,6 млрд.
А міністр торгівлі Говард Лутнік заявив, що адміністрація Трампа понад місяць веде переговори з усіма основними торговельними партнерами по всьому світу щодо шляхів зниження нових тарифів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни ОПЕК+ збільшать видобуток із травня на 411 тис. б/д, утричі більше за план
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон у 2025-2027 рр.
|Україна відреагувала на нові мита Трампа: "Складно, але не критично"
|Трамп запроваджує «взаємні мита» проти усіх країн світу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Макрон закликав компанії призупинити інвестиції в США
|Рубіо заявив про «міцні відносини» з Данією на тлі зазіхань США на Гренландію
|Британія сформувала перелік товарів, по яких можуть вдарити у відповідь на мита Трампа
|Шольц каже, що «не може уявити» арешт Нетаньягу в Німеччині
|Австрія пропонує ЄС ударити тарифами по республіканських штатах США
|Нафтогазові доходи рф у березні знизилися на 17%
Бізнес
|Bloomberg: Mercedes може відмовитися від бюджетних моделей у США через нові мита
|Nintendo Switch 2 вийде 5 червня і підтримуватиме роздільну здатність до 4К і до 120 FPS
|ChatGPT сягнув 20 млн платних користувачів, дохід OpenAI зріс на 30% за три місяці
|Виробництво мікросхем: Японія відроджує галузь
|FlashBot Arm: напівгуманоїдний робот-кентавр для роботи в готелях, офісах і навіть лікарнях
|Google попереджає, що північнокорейські ІТ-працівники націлились на Європу та видають себе за українців
|ЄК оштрафувала великих автовиробників на 458 млн євро за участь в утилізаційному картелі