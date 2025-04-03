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Рубіо заявив про «міцні відносини» з Данією на тлі зазіхань США на Гренландію
18:40 03.04.2025 |
Після зустрічі державного секретаря США Марка Рубіо та глави данського МЗС Ларса Льокке Расмуссена у Держдепі заявили про "міцні відносини" між США та Данією.
Відповідний коментар зовнішньополітичне відомство США надало "Європейській правді".
Рубіо зустрівся з Расмуссеном у четвер у Брюсселі на полях засідання міністрів закордонних справ країн НАТО.
"Держсекретар Рубіо підтвердив міцні відносини між Сполученими Штатами і Королівством Данія", - ідеться в коментарі Держдепу.
Очільники дипломатії Данії та США, як зазначається, обговорили збільшення оборонних видатків і "протидію загрозам НАТО, зокрема з боку Росії і Китаю".
"Вони також обговорили поточну координацію зусиль з посилення стабільності і безпеки в Європі і забезпечення тривалого миру в Україні", - додали в Державному департаменті.
Як відомо, данське керівництво перейшло до жорсткої реакції на дії та заяви США щодо Гренландії.
Водночас у США готуються до різних варіантів дій, зокрема у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.
Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте наполягає, що Гренландія належить Данії, а шлях до вирішення протистояння з США лежить через співпрацю.
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