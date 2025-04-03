Фінансові новини
- |
- 03.04.25
- |
- 19:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія сформувала перелік товарів, по яких можуть вдарити у відповідь на мита Трампа
18:38 03.04.2025 |
В уряді Сполученого Королівства підготували великий перелік американських товарів, які можуть опинитися під зустрічними митами після мит, запроваджених Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
У середу опублікували 400-сторінковий перелік американських товарів, які потенційно можуть потрапити під зустрічні британські мита у відповідь на тарифи, які президент США Дональд Трамп запровадив на імпорт з Британії.
До списку увійшли дуже різні категорії товарів, від біноклів та бурбону до складових автомобілів та сирів, інших продуктів, пального, електромобілів - всього близько 8000. Це близько 27% всього британського імпорту зі США.
Список оприлюднили з метою чотиритижневих консультацій з бізнесом. В уряді наголосили, що зустрічні тарифи не обов'язково застосують до усіх товарів, наведених у переліку.
Раніше у британському уряді зазначили, що планують стримано реагувати на крок США і не поспішати з відповіддю.
Міністр у справах підприємництва Джонатан Рейнольдс зазначив, що пріоритетом є досягти якоїсь домовленості зі США, а запуск консультацій є необхідною формальною процедурою для того, щоб уряд підготував "план Б".
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження тарифів на імпорт з більшості країн світу - від 10% і вищих. Британія та Україна опинилися серед країн, для яких це 10%, оголошені тарифи для країн ЄС становлять 20%.
У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни ОПЕК+ збільшать видобуток із травня на 411 тис. б/д, утричі більше за план
|Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон у 2025-2027 рр.
|Україна відреагувала на нові мита Трампа: "Складно, але не критично"
|Трамп запроваджує «взаємні мита» проти усіх країн світу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Макрон закликав компанії призупинити інвестиції в США
|Рубіо заявив про «міцні відносини» з Данією на тлі зазіхань США на Гренландію
|Британія сформувала перелік товарів, по яких можуть вдарити у відповідь на мита Трампа
|Шольц каже, що «не може уявити» арешт Нетаньягу в Німеччині
|Австрія пропонує ЄС ударити тарифами по республіканських штатах США
|Нафтогазові доходи рф у березні знизилися на 17%
Бізнес
|Bloomberg: Mercedes може відмовитися від бюджетних моделей у США через нові мита
|Nintendo Switch 2 вийде 5 червня і підтримуватиме роздільну здатність до 4К і до 120 FPS
|ChatGPT сягнув 20 млн платних користувачів, дохід OpenAI зріс на 30% за три місяці
|Виробництво мікросхем: Японія відроджує галузь
|FlashBot Arm: напівгуманоїдний робот-кентавр для роботи в готелях, офісах і навіть лікарнях
|Google попереджає, що північнокорейські ІТ-працівники націлились на Європу та видають себе за українців
|ЄК оштрафувала великих автовиробників на 458 млн євро за участь в утилізаційному картелі