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АНАЛІТИКА

Австрія пропонує ЄС ударити тарифами по республіканських штатах США

 

Міністр економіки Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер закликав Європейський Союз відповісти на тарифи США аналогічними заходами, які б були спрямовані проти республіканських штатів.

Його слова наводить портал Kurier, повідомляє "Європейська правда".

Глава Мінекономіки Австрії наголосив, що метою країни - яка залежна від імпорту до США - має бути "припинення ескалації" і якнайшвидший пошук рішень за столом переговорів.

Щоб досягти цього, ЄС, найбільший єдиний ринок у світі, повинен "діяти впевнено і рішуче", сказав Гаттманнсдорфер, закликавши "не боятися Дональда Трампа".

Водночас, за його словами, контрзаходи потрібно вживати там, де Трамп "завдає шкоди всередині країни", тобто з продукцією з республіканських штатів і технологічними компаніями.

Як подальша відповідь на тарифи, Європа повинна "прокинутися" і продовжувати розширювати єдиний європейський ринок, підкреслив міністр.

США є другим за важливістю експортним ринком Австрії з обсягом експорту в 16,2 млрд євро, що відповідає 8,5% австрійського експорту.

Згідно з попередньою оцінкою Інституту перспективних досліджень Австрії (IHS), тарифи США знизять економічне зростання країни приблизно на 0,2 відсоткового пункту у 2025 і 2026 роках.

Оголошення США щодо масштабних тарифів стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких - Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".

Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.

А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.
 

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