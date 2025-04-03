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Нафтогазові доходи рф у березні знизилися на 17%
17:12 03.04.2025 |
Доходи федерального бюджету рф від нафти й газу у березні 2025 року скоротилися на 17% рік до року, збільшившись на 40% до попереднього місяця завдяки сплаті податку на додатковий дохід (ПДД).
Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані мінфіну країни.
За оцінкою міністерства, нафтогазові надходження минулого місяця становили 1,08 трлн руб. порівняно з 1,31 трлн руб. у березні 2024 року й 771,3 млрд руб. у лютому цього року.
За підсумками І кварталу нафтогазові доходи скоротилися на 9,8% до аналогічного періоду торік, склавши 2,64 трлн руб. проти 2,93 трлн у січні-березні 2024 року.
У законі про бюджет-2025 мінфін рф заклав нафтогазові доходи, які становлять близько третини надходжень до федеральної скарбниці, обсягом 10,94 трлн руб. за ціни на російську нафту $69,7 за барель і середнього курсу 96,5 руб. за $1.
Однак дешева нафта й рубль, що зміцнюється, можуть сплутати плани влади. Через зміцнення національної валюти й скорочення цін на «чорне золото» рублева ціна на російську нафту, що розраховується для податків, до 19 березня опускалася до мінімального значення з червня 2023 року, виявившись на 24% нижчою за бюджетний орієнтир на 2025 рік.
Мінфін рф на початку березня попереджав про ризики зниження нафтогазових доходів через послаблення цінової кон'юнктури й припускав, що дефіцит бюджету за підсумками року може перевищити планові параметри.
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