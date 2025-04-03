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АНАЛІТИКА

Іспанія припиняє видачу «золотих віз» для інвесторів з квітня

Іспанія припиняє видачу «золотих віз» для інвесторів з квітня

 

З 3 квітня 2025 року Іспанія припиняє видачу так званих золотих віз - дозволів на проживання в країні, що надаються за інвестиції в економіку країни. Про це заявила міністерка з питань житлового будівництва та міського розвитку Іспанії Ісабель Родрігес, передає пресслужба іспанського відомства.

"Золоті візи" надавалися за інвестиції в нерухомість на суму понад 500 000 євро, а включали можливість отримання посвідки на проживання за інвестиції в державні цінні папери (від 2 мільйонів євро) або в акції іспанських компаній (від 1 мільйона євро).

Родрігес пояснила, що скасування цієї програми допоможе іспанцям, які не можуть дозволити собі купити житло через високі ціни та дефіцит пропозиції в деяких районах країни. Вона наголосила, що цей крок є частиною зобов'язання уряду Іспанії підтримувати право громадян на доступне житло.

Це рішення уряду Іспанії збігається з рекомендацією Європейської комісії, яка у 2022 році закликала країни-члени ЄС скасувати будь-які програми, що надають громадянство або право на проживання в обмін на інвестиції. Схожі рішення вже було прийнято Ірландією та Португалією.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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