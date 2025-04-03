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Торгівельна політика Трампа вдарила по США найсильніше – Bloomberg
16:16 03.04.2025 |
Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа боляче вдарило по американських активах.
Про це пише Bloomberg.
Ф'ючерси на фондові індекси США впали більш ніж на 4%, курс долара знизився, а прибутковість 10-річних казначейських облігацій досягла найнижчого рівня з жовтня.
Натомість інші економіки постраждали менше. Європейський індекс Stoxx Europe 600 втратив 1,9%, а євро виріс на 2,2% щодо долара. Японська ієна зміцнилася на 1,9%. Загалом, долар пережив найгірший день за два роки, адже інвестори готуються до негативних економічних наслідків.
Експерт з National Australia Bank Ltd Рей Еттрілл пояснив, що "загострення побоювань щодо зростання економіки США через нові мита і падіння акцій означає, що долар втрачає свою традиційну підтримку як резервна валюта".
Американський фондовий ринок і так був нестабільним, але тепер ситуація погіршилася. S&P 500 втратив 3,6% від початку року, а Nasdaq 100 - 7%. Технологічні гіганти США також зазнали втрат. Натомість німецький DAX виріс на 10% у 2025 році.
Видання зазначає, що інвестори шукають безпечні активи, очікуючи можливих контрзаходів від інших країн.
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