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США в березні експортували рекордні обсяги зрідженого газу
15:47 03.04.2025 |
США експортували рекордні обсяги LNG у березні, продавши близько 9,3 млн т зрідженого газу (12,8 млрд куб м).
Про це пише профільне видання Еxpro з посиланням на попередні дані LSEG.
Таким чином, було побито попередній рекорд грудня 2023 року, коли експорт сягнув 8,6 млн т LNG (11,9 млрд куб м).
Зростання обсягів експорту пов'язано із нарощуванням виробництва LNG на лінії 1 заводу Plaquemines LNG, що в Луїзіані, потужністю 3,2 млрд куб футів (90,6 млн куб м) на добу.
За даними LSEG, у вівторок, 1 квітня, Plaquemines виробляв 2,136 млрд куб футів (60,5 млн куб м) газу, що є новим рекордом для заводу, трохи більше ніж через три місяці після виробництва першого LNG.
Основну частину американського LNG, як і у попередні місяці, було експортовано до Європи - 6,47 млн т LNG (8,9 млрд куб м) або 70% усього американського експорту LNG. У порівнянні з лютим обсяги експорту LNG до Європи скоротилися на 5%.
Ціни на газ знижувалися як у Європі, так і в Азії, однак менше зниження в Азії сприяло більшим обсягам експорту LNG з США до цього регіону.
Крім того, США експортували 0,55 млн т LNG (0,76 млрд куб м) до Південної Америки у березні, а також 0,42 млн т LNG (0,58 млрд куб м) на Близький Схід.
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