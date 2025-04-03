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АНАЛІТИКА

США в березні експортували рекордні обсяги зрідженого газу

 

США експортували рекордні обсяги LNG у березні, продавши близько 9,3 млн т зрідженого газу (12,8 млрд куб м).

Про це пише профільне видання Еxpro з посиланням на попередні дані LSEG.

Таким чином, було побито попередній рекорд грудня 2023 року, коли експорт сягнув 8,6 млн т LNG (11,9 млрд куб м).

Зростання обсягів експорту пов'язано із нарощуванням виробництва LNG на лінії 1 заводу Plaquemines LNG, що в Луїзіані, потужністю 3,2 млрд куб футів (90,6 млн куб м) на добу.

За даними LSEG, у вівторок, 1 квітня, Plaquemines виробляв 2,136 млрд куб футів (60,5 млн куб м) газу, що є новим рекордом для заводу, трохи більше ніж через три місяці після виробництва першого LNG.

Основну частину американського LNG, як і у попередні місяці, було експортовано до Європи - 6,47 млн т LNG (8,9 млрд куб м) або 70% усього американського експорту LNG. У порівнянні з лютим обсяги експорту LNG до Європи скоротилися на 5%.

Ціни на газ знижувалися як у Європі, так і в Азії, однак менше зниження в Азії сприяло більшим обсягам експорту LNG з США до цього регіону.

Крім того, США експортували 0,55 млн т LNG (0,76 млрд куб м) до Південної Америки у березні, а також 0,42 млн т LNG (0,58 млрд куб м) на Близький Схід.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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