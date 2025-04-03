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АНАЛІТИКА

Орбан пояснив, чому Угорщина вирішила вийти з МКС

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив рішення вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС) "політизацією" установи.

Про це Орбан сказав на пресконференції з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Будапешті, його цитує Telex, повідомляє "Європейська правда".

Очільник уряду Угорщини назвав себе "експертом" з питань МКС, оскільки "я був прем'єр-міністром, який підписав документ про приєднання до МКС" у 2001 році.

Орбан додав, що тепер він буде тим, хто вийде з нього. Деякі учасники пресконференції аплодували цим словам, в тому числі і Нетаньягу.

За його словами, в останні роки це вже не неупереджений суд, а "політичний суд".

"Демократична правова держава", якою, як вважає Орбан, є Угорщина, "не може брати в цьому участь".

Він додав, що МКС перетворився на політичний інструмент, і тому Угорщина більше не буде його учасницею.

Своєю чергою Нетаньягу назвав сміливим кроком вихід Угорщини з МКС, який він назвав "корумпованою організацією", яка "загрожує демократії".

"Ви перша держава, яка залишила цю гниль...Ви проявили надзвичайну мужність перед обличчям антисемітизму", - сказав він.

Раніше керівник апарат угорського прем'єра Гергей Гуяш заявив, що у четвер уряд ініціює вихід Угорщини з Міжнародного кримінального суду.

Згодом стало відомо, що Орбан підписав урядове рішення, яке розпочинає процедуру виходу країни з Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Ключові теги: Угорщина
 

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