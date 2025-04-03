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АНАЛІТИКА

У Росії почали масово закриватися компанії, що займаються перевезенням вантажів

 

У Росії фіксують кризу на ринку вантажоперевезень: у січні-березні з галузі пішла кожна п'ята транспортна компанія.

Про це повідомили "Известиям" в асоціації "АвтоГрузЭкс", пише The Moscow Times.

У "Грузавтотранс" заявили, що близько 30% російських транспортників зупинили бізнес через борги і неможливість оплачувати лізингові платежі.

Кількість вилучених вантажівок у компаній зросла більш ніж удвічі порівняно з початком 2024 року, а до кінця року кількість представників галузі може скоротитися на 10-15%, зазначили в ГК "Альфа-Лізинг".

Основні проблеми перевізників - падіння цін на транспортування вантажів нижче за собівартість і високі ставки лізингу, каже президент асоціації "Вантажоавтотранс" Володимир Матягін.

За його словами, в магістральних перевезеннях нижня межа окупності перебуває в районі 100 руб. за 1 км, а в реальності ціни опустилися до 45-50 руб.

На ринку самоскидів і сипучих вантажів за межі собівартості перевезень у 5,5 руб. за тонно-кілометр ціни знизилися до 3 руб.

"Такі самі розцінки були 15 років тому. Лізингові платежі доходять часом до 50% від ціни автомобіля, через що бізнес зупиняється, а машини вилучаються", - зазначив Матягін.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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