«Побачимо, хто сильніший»: Міністр економіки ФРН закликав ЄС об'єднатися проти мит Трампа

Президент США Дональд Трамп "здасться під тиском" і змінить свою політику мит, якщо Європа об'єднається проти його рішень, заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек у четвер, інформує CNBC.

"Трамп здасться під тиском, він виправить свої заяви. І цей тиск потрібно зараз розгорнути, від Німеччини, від Європи в альянсі з іншими країнами, і тоді побачимо, хто сильніший у цій боротьбі", - сказав Габек під час пресконференції.

Габек підкреслив, що дозволяти Трампу продовжувати в тому ж руслі або намагатися догоджати йому не є успішною стратегією в жодному випадку. За його словами, необхідно проводити "день рішучості", щоб належно відповісти на такі дії.

Стратегічно, на його думку, Європа має прагнути уникнути торгової війни та мит, але важливо визначити, як цього досягти.

Водночас, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення Трампа щодо мит є "фундаментально неправильними". Ці заходи є атакою на світовий торговий порядок, а "погано продумані рішення" призведуть до страждань для глобальної економіки, додав Шольц. Адміністрація США рухається шляхом, який призведе до поразки для всіх учасників, сказав він.

У середу Трамп ввів 20% мита на країни Європейського Союзу, включаючи економіку Німеччини, підписавши масштабну і агресивну політику "взаємних мит".

Німеччина, яка значною мірою залежить від торгівлі, ймовірно, буде однією з найбільш постраждалих країн від нових мит. США є найбільшим торговим партнером Німеччини після Китаю, з обсягом торгівлі, що досяг 252,8 мільярда євро (278,7 мільярда доларів США) в 2024 році, за даними німецького статистичного управління Destatis. Торік США також були найбільшим одержувачем німецького експорту.