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АНАЛІТИКА

Прем'єр Канади анонсував контрзаходи на мита США

 

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні на тлі запровадження США мит на імпорт заявив, що його країна запровадить контрзаходи.

Про це повідомляє The Globe and mail, передає Укрінформ.

Карні заявив, що американські тарифи на канадські автомобілі, сталь та алюміній спричинять економічні труднощі, і попередив, що додаткові тарифи США можуть бути спрямовані на канадські лісоматеріали, фармацевтичні препарати та напівпровідники.

«Ці заходи безпосередньо вплинуть на мільйони канадців. Ми будемо боротися з тарифами за допомогою контрзаходів. Ми захистимо наших робітників і плануємо побудувати найсильнішу економіку в G7», - сказав він журналістам.

За словами прем'єр-міністра, під час кризи важливо об'єднатися і діяти цілеспрямовано та рішуче.

Карні наголосив, що дії США проти своїх глобальних торговельних партнерів спричинять економічний хаос у всьому світі та в Північній Америці.

«Президент Трамп щойно оголосив про низку заходів, які докорінно змінять міжнародну торговельну систему. Це матиме вплив на економіку США, який буде наростати з часом і, на мою думку, буде негативним для американської економіки. Це матиме вплив на нас», - заявив він.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп оголосив про запровадження масштабних митних тарифів проти торговельних партнерів Сполучених Штатів, які він назвав «Днем визволення» Америки.
Ключові теги: Канада, США
 

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