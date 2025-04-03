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Казахстан у березні наростив експорт нафти до Німеччини у півтора раза
13:26 03.04.2025 |
Казахстан у березні 2025 року наростив експорт нафти у Німеччину до 150 тис. т після 100 тис. т у лютому, повідомило агентство «Інтерфакс-Казахстан» із посиланням на дані компанії «Казтрансойл».
Казахстан планує 2025 року експортувати у Німеччину нафтопроводом «дружба» 1,2 млн т нафти.
2024 року Казахстан експортував у цю країну 1,5 млн т нафти. Постачання здійснювалися через магістральний нафтопровід «Узень-Атирау-Самара» й далі системою магістральних нафтопроводів «транснєфті» до пункту здачі «Адамова застава».
«Казтрансойл» - найбільша нафтотранспортна компанієя Казахстану - володіє мережею магістральних нафтопроводів і водоводів загальною довжиною понад 7 600 км і транспортує близько 60% нафти, що видобувається в країні, на експорт і на внутрішній ринок. Держава володіє «Казтрансойлом» через національну організацію «Казмунайгаз».
Раніше enkorr повідомляв, що у березні Казахстан збільшив видобуток нафти до 8,95 млн т, або 2,17 млн барелів на добу (б/д). Це вище за рекордні 2,15 млн б/д у лютому.
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