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АНАЛІТИКА

Казахстан у березні наростив експорт нафти до Німеччини у півтора раза

 

Казахстан у березні 2025 року наростив експорт нафти у Німеччину до 150 тис. т після 100 тис. т у лютому, повідомило агентство «Інтерфакс-Казахстан» із посиланням на дані компанії «Казтрансойл».

Казахстан планує 2025 року експортувати у Німеччину нафтопроводом «дружба» 1,2 млн т нафти.

2024 року Казахстан експортував у цю країну 1,5 млн т нафти. Постачання здійснювалися через магістральний нафтопровід «Узень-Атирау-Самара» й далі системою магістральних нафтопроводів «транснєфті» до пункту здачі «Адамова застава».

«Казтрансойл» - найбільша нафтотранспортна компанієя Казахстану - володіє мережею магістральних нафтопроводів і водоводів загальною довжиною понад 7 600 км і транспортує близько 60% нафти, що видобувається в країні, на експорт і на внутрішній ринок. Держава володіє «Казтрансойлом» через національну організацію «Казмунайгаз».

Раніше enkorr повідомляв, що у березні Казахстан збільшив видобуток нафти до 8,95 млн т, або 2,17 млн барелів на добу (б/д). Це вище за рекордні 2,15 млн б/д у лютому.
За матеріалами: EnKorr
 

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