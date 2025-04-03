ЗМІ: стартап засновника OnlyFans разом з криптофондом претендують на купівлю TikTok

Стартап Zoop від засновника платформи OnlyFans Тіма Стоклі спільно з криптоорганізацією Hbar Foundation подали заявку на участь у тендері для придбання застосунку коротких відео TikTok у його китайського власника - компанії ByteDance. Пропозицію надіслали цього тижня до Білого дому. ​Про це йдеться у Reuters.

Zoop позиціонує себе як мейнстрімну та сімейно-орієнтовану платформу, яка повертає більшу частину своїх доходів творцям контенту, винагороджуючи їх за залучення користувачів, відмітили журналісти.

Співзасновник Zoop Р.Дж. Філліпс (RJ Phillips) зазначив:

«Наша пропозиція щодо TikTok не лише про зміну власності, а й про створення нової парадигми, де як творці, так і їхні спільноти безпосередньо отримують вигоду від створюваної ними цінності». ​

Крім того, компанія Amazon також зробила несподівану пропозицію щодо придбання TikTok, що додає конкуренції в процесі продажу.

Згідно з повідомленнями, Amazon надіслала листа віцепрезиденту Джей Ді Венсу та міністру торгівлі Говарду Лютніку, висловлюючи інтерес до придбання платформи. ​

Нагадаємо, що ByteDance має крайній термін до 5 квітня 2025 року для продажу TikTok або ризикує зіткнутися з забороною китайської соціальної мережі в США на підставі національної безпеки.

Президент країни Дональд Трамп відклав набуття чинності цього закону до 5 квітня, щоб мати час для укладення угоди, і зазначив, що може продовжити цей термін, якщо це буде необхідно. ​

За інформацією медіа, переговори щодо продажу TikTok відбуваються на тлі занепокоєння у Вашингтоні щодо того, що власність TikTok робить його залежним від китайського уряду, і що Пекін може використовувати застосунок для впливу на Сполучені Штати.

Прихильники TikTok стверджують, що заборона незаконно обмежує доступ американців до іноземних медіа, порушуючи Першу поправку до Конституції США, яка гарантує свободу слова, підкреслило видання. ​

У цьому процесі Білий дім відіграє роль інвестиційного банку, а Венс керує аукціоном. ​