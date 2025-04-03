Угорщина підтвердила вихід з Міжнародного кримінального суду

Угорщина вийде зі складу членів Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордери на арешт лідера РФ Владіміра Путіна і прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Це підтвердив у четвер керівник апарату угорського прем'єра Гергей Гуяш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Telex.

Гуяш заявив, що уряд ініціює процедуру виходу в четвер відповідно до конституційної та міжнародно-правової бази.

Угорський уряд оголосив про це рішення напередодні зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який саме прибув до країни з візитом.

Нетаньягу був запрошений до Угорщини Віктором Орбаном у листопаді 2024 року, після того, як МКС видав міжнародний ордер на арешт ізраїльського прем'єра за звинуваченням у воєнних злочинах в секторі Гази.

Уряд Угорщини вже тоді заявив, що ігноруватиме рішення гаазького органу, яке він назвав абсурдним і ганебним. Уряд вказав, що він не тільки відкидає це рішення в принципі, але й бажає якнайшвидше довести це на практиці.

Раніше ЗМІ повідомили, що міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами оголосив минулого тижня, що Угорщина вийде з МКС.

Угорщина вирішила оцінити свій статус в МКС після указу президента США щодо санкцій проти суду.