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АНАЛІТИКА

Глава Пентагону вперше не братиме участі у «Рамштайні» - ЗМІ

 

Міністр оборони США Піт Гегсет не буде присутній на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

Про це повідомляє Defense News із посиланням на посадовців із США та Європи, передає Укрінформ.

За словами американського співрозмовника видання, Гегсет не приєднається особисто до зустрічі коаліції, і не очікується, що він долучиться до неї в онлайн-режимі.

Зазначається, що Пентагон навряд чи відправить високопоставлених представників, які зазвичай супроводжують міністра в таких поїздках.

Американський чиновник зауважив, що Сполучені Штати наразі оцінюють, як їхні офіційні особи братимуть участь у різних форматах, що підтримують Україну, включно з тими, які допомагають керувати безпековою допомогою та навчанням країні.

Гегсет був присутній на минулій зустрічі у форматі «Рамштайн» у лютому, але став першим міністром оборони США за 26 зустрічей коаліції, який не очолював її.

Як повідомляв Укрінформ, наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 11 квітня у Брюсселі під головуванням Великої Британії й Німеччини.
Ключові теги: США
 

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