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АНАЛІТИКА

Сенат готує резолюцію із засудженням тарифної політики Трампа

 

Верхня палата Конгресу США за ініціативи демократичної меншості має намір проголосувати резолюцію, яка засуджує впровадження адміністрацією Трампа тарифної політики проти всіх країн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NBC News.

«Група республіканців у Сенаті також має намір виступити із символічною критикою введених президентом Дональдом Трампом мит на канадські продукти»,- зазначається в повідомленні.

Політику чинного президента не підтримують, зокрема республіканці Сюзен Коллінз, Ренд Пол, Ліза Мурковські й Мітч Макконнелл. Підтримка цих чотирьох сенаторів забезпечить законодавчій ініціативі достатньо голосів для ухвалення у Сенаті, якщо всі 47 демократів також проголосують «за».

Зауважимо, що згадані сенатори представляють штати Мен, Кентуккі та Аляску, які мають тісні економічні й торговельні зв'язки з Канадою.
Ключові теги: США
 

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