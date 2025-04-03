Фінансові новини
- |
- 03.04.25
- |
- 14:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Reuters: посланець Путіна зустрівся з представниками Трампа у Вашингтоні
08:31 03.04.2025 |
Спецпосланець глави Кремля Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв зустрівся з американськими посадовцями у Вашингтоні в середу на тлі зусиль адміністрації Трампа досягти припинення вогню в Україні.
Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомили два американські посадовці на умовах анонімності.
Дмитрієв став найвищим російським посадовцем, який відвідав США у державних справах з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році.
Поки не відомо, що саме Дмитрієв обговорював з американськими посадовцями.
Водночас, його візит відбувся після того, як президент Дональд Трамп висловив своє розчарування темпами переговорів про припинення вогню, заявивши в неділю, що він "розлючений" на Путіна. Трамп підняв питання про можливість введення санкцій проти тих, хто купує російську нафту.
Стів Віткофф, посланник Трампа, який очолив контакти адміністрації президента США з Кремлем, запросив Дмитрієва до Сполучених Штатів минулого тижня, повідомили американські посадовці.
Білий дім доручив Державному департаменту видати Дмитрієву короткострокову візу на в'їзд до країни, що є необхідним кроком, оскільки Дмитрієв перебуває під санкціями США, повідомили посадовці.
У середу адміністрація Трампа, зокрема, не включила Росію до розширеного списку країн, які зіткнуться з новими великими тарифами. Згідно з інформаційним бюлетенем, оприлюдненим Білим домом, Україна буде обкладена 10-відсотковим митом.
Дмитрієв вважається близьким до Владіміра Путіна та одружений на подрузі його молодшої доньки. Із 2022 року перебуває під персональними санкціями низки країн Заходу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна відреагувала на нові мита Трампа: "Складно, але не критично"
|Трамп запроваджує «взаємні мита» проти усіх країн світу
|У НАТО кажуть про незворотність членства України в Альянсі: рішення лишається чинним
|Україна позичила понад $400 мільйонів на ремонт доріг і мостів: Підписано угоду зі Світовим банком
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Іспанія представила багатомільярдний план захисту економіки від тарифів Трампа
|«Коаліція охочих» вирішила, що хоча б один лідер з Європи має говорити з РФ, - Стубб
|Умєров назвав потреби України в оборонній підтримці на зустрічі міністрів оборони ЄС
|«Побачимо, хто сильніший»: Міністр економіки ФРН закликав ЄС об'єднатися проти мит Трампа
|Reuters: Нові мита Трампа охоплять імпорт авто та запчастин на понад $460 млрд на рік
|Прем'єр Канади анонсував контрзаходи на мита США
|Рютте уточнив, що держави НАТО надали Україні $20 млрд воєнної допомоги за 3 місяці 2025 року
Бізнес
|FlashBot Arm: напівгуманоїдний робот-кентавр для роботи в готелях, офісах і навіть лікарнях
|Google попереджає, що північнокорейські ІТ-працівники націлились на Європу та видають себе за українців
|ЄК оштрафувала великих автовиробників на 458 млн євро за участь в утилізаційному картелі
|Американські вчені розробляють акумулятори для електромобілів без «вічних хімікатів»
|Toyota переживає гібридний бум - покупці чекають на машини місяцями
|Продажі Tesla в Європі продовжують падати через політичні погляди Маска
|В Україні випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км