Reuters: посланець Путіна зустрівся з представниками Трампа у Вашингтоні

Спецпосланець глави Кремля Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв зустрівся з американськими посадовцями у Вашингтоні в середу на тлі зусиль адміністрації Трампа досягти припинення вогню в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters повідомили два американські посадовці на умовах анонімності.

Дмитрієв став найвищим російським посадовцем, який відвідав США у державних справах з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Поки не відомо, що саме Дмитрієв обговорював з американськими посадовцями.

Водночас, його візит відбувся після того, як президент Дональд Трамп висловив своє розчарування темпами переговорів про припинення вогню, заявивши в неділю, що він "розлючений" на Путіна. Трамп підняв питання про можливість введення санкцій проти тих, хто купує російську нафту.

Стів Віткофф, посланник Трампа, який очолив контакти адміністрації президента США з Кремлем, запросив Дмитрієва до Сполучених Штатів минулого тижня, повідомили американські посадовці.

Білий дім доручив Державному департаменту видати Дмитрієву короткострокову візу на в'їзд до країни, що є необхідним кроком, оскільки Дмитрієв перебуває під санкціями США, повідомили посадовці.

У середу адміністрація Трампа, зокрема, не включила Росію до розширеного списку країн, які зіткнуться з новими великими тарифами. Згідно з інформаційним бюлетенем, оприлюдненим Білим домом, Україна буде обкладена 10-відсотковим митом.

Дмитрієв вважається близьким до Владіміра Путіна та одружений на подрузі його молодшої доньки. Із 2022 року перебуває під персональними санкціями низки країн Заходу.