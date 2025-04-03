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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
У Білому домі пояснили, чому тарифна війна Трампа не зачепила Росію
08:27 03.04.2025 |
У середу президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів проти країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, середі яких - Росія.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Axios.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила в середу виданню, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".
Водночас, США торгують з Росією більше, ніж з такими країнами, як наприклад Маврикій чи Бруней, які все ж потрапили до списку тарифів Трампа.
Навіть такі віддалені острівні території, як Токелау (населення 1 500 осіб) у південній частині Тихого океану та Шпіцберген (населення 2 500 осіб) за Полярним колом - території Нової Зеландії та Норвегії відповідно - потрапили до списку тарифів.
Левітт зазначила, що Куба, Білорусь і Північна Корея також не були включені до списку, оскільки існуючі тарифи і санкції проти них і так вже дуже високі.
А міністр фінансів США Скот Бессент заявив Fox News, що Росія і Білорусь не у списку, оскільки вони під санкціями і Сполучені Штати з ними "не торгують".
Як наголошує Axios, обсяг торгівлі між США та Росією різко впав з близько 35 млрд доларів у 2021 році до 3,5 млрд доларів станом на минулий рік через санкції, запроваджені через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Росія попросила Трампа скасувати деякі з цих санкцій у рамках переговорів про припинення вогню. А цього тижня Трамп пригрозив Росії вторинними тарифами на нафту.
Левітт зазначила, що Росія все ще може зіткнутися з "додатковими сильними санкціями".
Іншими двома великими економіками, виключеними зі списку Трампа, були Канада і Мексика. Левітт підтвердила, що це пов'язано з тим, що Трамп вже запровадив 25-відсоткові тарифи щодо обох країн.
Президент США Дональд Трамп 2 квітня офіційно оголосив про початок торгової війни одночасно з усіма державами світу, анонсувавши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.
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