Норвезька фірма підробляла страхування танкерів РФ, - Reuters

Норвегія викрила компанію, що підробляла страхові документи для російських танкерів. Наразі фірма знаходиться під слідством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Норвезька влада розслідує діяльність компанії Romarine AS, яка нібито видавала фальшиві страхові документи для десятків старих нафтових танкерів, що використовувалися Росією для обходу міжнародних санкцій.

Ця компанія була зареєстрована в Норвегії та мала веб-сайт, на якому вказувалося, що вона надає страхове покриття для суден, які, ймовірно, є частиною тіньового флоту Росії. Деякі з них перебувають під санкціями Заходу.

Проте Управління фінансового нагляду Норвегії (FSA) заявило, що Romarine AS не була офіційно зареєстрована як страховий постачальник.

Зауважимо, що західні країни наклали санкції на сотні суден, підозрюючи, що Росія використовує їх для обходу обмежень на експорт нафти та інших вантажів. Такі судна не покриваються звичайними страховими компаніями, що створює ризик аварій, забруднення навколишнього середовища та інших небезпечних наслідків.

Випадок із Romarine AS привернув особливу увагу, оскільки ця компанія намагалася створити враження, ніби російські танкери мають західну страховку на випадок екологічних катастроф чи затоплення.

"Це надзвичайно незвичайний випадок", - сказав Reuters чиновник FSA Джо Г'єдрем.

До того ж, як виявилось, Romarine AS повністю належить громадянину Росії Андрію Мочаліну, колишньому співробітнику норвезької страхової компанії Hydor AS.

Тіньовий флот Росії

Нагадаємо, що Росія після введення ЄС та США санкцій проти енергетичного сектору створила так званий "тіньовий флот". Він складається здебільшого зі старих танкерів, які транспортують нафту в інші країни, обходячи санкції.

Більше про те, як Росія створила "тіньовий флот", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Примітно, що Європейський Союз у 15-му пакеті санкцій вже запроваджував обмеження проти танкерів "тіньового флоту" РФ.

За даними ЗМІ, у новому пакеті ЄС продовжить вводити санкції проти російських танкерів.