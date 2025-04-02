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АНАЛІТИКА

У Литві кажуть, що очікування від співпраці з Тайванем не виправдалися

 

Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс каже, що очікування від співпраці між Литвою і Тайванем не виправдалися.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Скверняліс погодився із думкою прем'єр-міністра країни Гінтаутаса Палуцкаса у тому, що очікування від співпраці із Тайванем були завищені.

"Згідно із заявами деяких колег, політиків із великим оптимізмом, ми повинні були б вже мати десь п'ять заводів з виробництва мікросхем в Литві, виняткові умови, величезний прорив в виробництва мікросхем в Литві. [...] Ми нічого цього не бачимо", - сказав він.

Спікер Сейму зазначив, що "не хоче розчаровуватися в Тайвані", але "перебільшений оптимізм" у відносинах з островом був спробою "прикрити авантюризм у зовнішній політиці, коли було відкрито тайванське представництво, назване так, як воно не повинно називатися".

За словами Скверняліса, нормалізація відносин з Китаєм стоїть на порядку денному уряду.

"Процеси, звичайно, не обговорюються публічно, але, ймовірно, вони відбуваються в тій чи іншій формі", - додав він.

Відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Раніше Палуцкас заявив, що відновлення зв'язків з Китаєм буде складним, та підкреслив, що ці відносини ґрунтуються на спільній стратегії Європейського Союзу, яка змінюється через геополітичні та економічні причини.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що Вільнюс зацікавлений у нормалізації відносин з Пекіном, оскільки Литва потребує функціонуючого посольства в Китаї.

24 січня Китай заявив, що з нетерпінням чекає на повернення відносин з Литвою до "нормального стану", і що двері до діалогу завжди відкриті.
 

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