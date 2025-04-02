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Соцмережа X просить Верховний суд захистити користувачів від уряду США
17:26 02.04.2025 |
Соцмережа X Ілона Маска закликала Верховний суд США захистити компанії від примусового розкриття конфіденційних фінансових даних користувачів за «безпідставними» повістками, виданими федеральними правоохоронними органами.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
Соцмережа звернулася до суддів з проханням переглянути рішення суду нижчої інстанції, яке дозволило Податковій службі США отримати записи про транзакції клієнтів Coinbase в рамках податкового розслідування, спрямованого на більш ніж 14 000 користувачів криптовалютної біржі.
Адвокати компанії X, яка заявляє, що зберігає дані про підписку і рекламу і в майбутньому планує надавати користувачам фінансові послуги, стверджують, що Конституція не дозволяє «безпідставний доступ до записів клієнтів, що зберігаються сторонніми постачальниками послуг», якщо ці компанії взяли на себе договірні зобов'язання зберігати інформацію клієнтів в таємниці.
Маск, який називає себе абсолютистом свободи слова, в минулому звертався до Верховного суду з проханням обмежити можливості уряду примушувати соціальні медіа-платформи співпрацювати з правоохоронними органами у проведенні розслідувань.
Як зазначає Financial Times, ця заява є частиною довготривалої справи, порушеної Джеймсом Гарпером, користувачем криптовалютної біржі Coinbase. Він стверджує, що був одним з тисяч клієнтів Coinbase, чиї торгові дані були передані Службі внутрішніх доходів США в рамках розслідування потенційного податкового шахрайства, що порушує політику конфіденційності сайту.
У справі Гарпера компанія Х стурбована тим, що урядові органи США можуть отримати приватні записи користувачів, використовуючи правову доктрину, яка надає правоохоронним органам право доступу до інформації, якою особа ділиться з третіми особами, навіть якщо не було видано ордеру на обшук.
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