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АНАЛІТИКА

Тіньова валютна біржа для своїх: як російські компанії обходять санкції

 

Великі російські експортери, імпортери, банки та посередники створили за кордоном неофіційну валютну біржу для міжнародних розрахунків в умовах санкцій.

Про це йдеться в доповіді "Міжнародні розрахунки в умовах санкцій" аналітичного центру CASE.

За даними дослідження, казначейства компаній, які не перебувають під санкціями, залишають до 80% валютної виручки за межами РФ. Коли їм потрібні рублі, вони продають валюту у вузькому колі "своїх" - імпортерів, банків та посередників. В обмін експортери отримують рублі від російських компаній, які натомість оплачують імпортні закупівлі валютою з закордонних рахунків.

Ця схема працює за спеціальним обмінним курсом, що суттєво відрізняється від офіційного курсу Центробанку РФ.

"У певному сенсі цей курс краще відображає реальний ефективний курс для російської зовнішньої торгівлі", - зазначає керівник аналітичного центру CASE Дмитро Некрасов. За його словами, він зазвичай перевищує офіційний на 1,5-2%, але у кризові моменти різниця сягала 5-10%.

Нафтогазовий експерт Сергій Вакуленко порівнює цей механізм із системою "хавала", яка дозволяє проводити тіньові розрахунки між компаніями через закордонні майданчики. "Цей ринок стрімко зростає і зміцнюється", - наголошує він.

Російська влада не втручається. Міністр фінансів Антон Силуанов прямо визнавав, що бізнесу "комфортніше", коли частина валютної виручки залишається за кордоном для закупівлі імпортних товарів.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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