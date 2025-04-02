Південна Корея планує збудувати гаубичний завод в Румунії

Південнокорейський виробник озброєнь Hanwha Defense оголосив про плани побудувати завод з виробництва гаубиць і регіональний центр в Румунії.

Про це повідомляє TVP, передає Укрінформ.

Згідно з планами, які ще потребують схвалення Бухареста, завод має бути побудований в повіті Дамбовіца на півдні Румунії, і його будівництво почнеться у 2026 році і триватиме два роки. Будівництво, як очікується, створить близько 2 000 робочих місць. Вартість проєкту не розголошується.

Hanwha Defense, дочірня компанія Hanwha Aerospace, має намір поступово перенести виробництво до Румунії, а поки що термінові замовлення будуть виконуватися в Південній Кореї.

На додаток до виробництва, ремонту і технічного обслуговування майбутніх румунських гаубиць К9, завод також працюватиме над продукцією Hanwha, яку закуповують інші європейські країни.

«Нашим пріоритетом є постачання K9 і K10... але ми вже маємо кілька таких машин в НАТО і Європі, тому ідея полягає в тому, щоб мати можливість виробляти компоненти, проводити технічне обслуговування і ремонт тут, в Румунії», - сказав генеральний директор Hanwha Global Defense Майкл Коултер під час зустрічі з румунськими журналістами.

Одним з найбільших оборонних замовників Південної Кореї в Європі є Польща, яка в 2022 році підписала найбільшу в історії Сеула угоду про постачання озброєнь на суму близько 22 мільярдів доларів. За даними польського міноборони, рамкова угода передбачає постачання 1000 танків K2 і понад 600 гаубиць K9.

Як повідомляв Укрінформ, минулого року Міністерство оборони Румунії підписало контракт на придбання південнокорейські самохідні гаубиці K-9 за 920 мільйонів доларів і 10 транспортних засобів для постачання гаубиць K10.