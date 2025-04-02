Фінансові новини
- |
- 02.04.25
- |
- 18:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Південна Корея планує збудувати гаубичний завод в Румунії
17:19 02.04.2025 |
Південнокорейський виробник озброєнь Hanwha Defense оголосив про плани побудувати завод з виробництва гаубиць і регіональний центр в Румунії.
Про це повідомляє TVP, передає Укрінформ.
Згідно з планами, які ще потребують схвалення Бухареста, завод має бути побудований в повіті Дамбовіца на півдні Румунії, і його будівництво почнеться у 2026 році і триватиме два роки. Будівництво, як очікується, створить близько 2 000 робочих місць. Вартість проєкту не розголошується.
Hanwha Defense, дочірня компанія Hanwha Aerospace, має намір поступово перенести виробництво до Румунії, а поки що термінові замовлення будуть виконуватися в Південній Кореї.
На додаток до виробництва, ремонту і технічного обслуговування майбутніх румунських гаубиць К9, завод також працюватиме над продукцією Hanwha, яку закуповують інші європейські країни.
«Нашим пріоритетом є постачання K9 і K10... але ми вже маємо кілька таких машин в НАТО і Європі, тому ідея полягає в тому, щоб мати можливість виробляти компоненти, проводити технічне обслуговування і ремонт тут, в Румунії», - сказав генеральний директор Hanwha Global Defense Майкл Коултер під час зустрічі з румунськими журналістами.
Одним з найбільших оборонних замовників Південної Кореї в Європі є Польща, яка в 2022 році підписала найбільшу в історії Сеула угоду про постачання озброєнь на суму близько 22 мільярдів доларів. За даними польського міноборони, рамкова угода передбачає постачання 1000 танків K2 і понад 600 гаубиць K9.
Як повідомляв Укрінформ, минулого року Міністерство оборони Румунії підписало контракт на придбання південнокорейські самохідні гаубиці K-9 за 920 мільйонів доларів і 10 транспортних засобів для постачання гаубиць K10.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В «Євросолідарності» стверджують, що Порошенку заблокували відрядження до США
|Уряд дозволив бронювати робітників АОЗ та ДОТ і спростив вимоги для енергокомпаній
|Випробування Трампа. У Флориді та Вісконсині проходять вибори, здатні змінити баланс сил у Вашингтоні
|Відпочинок після 90 днів участі в боях – Веніславський про механізм ротації як альтернативу демобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Уряд Туреччини звинуватив опозицію в «економічному саботажі» через заклики до бойкоту
|У Литві кажуть, що очікування від співпраці з Тайванем не виправдалися
|Соцмережа X просить Верховний суд захистити користувачів від уряду США
|Тіньова валютна біржа для своїх: як російські компанії обходять санкції
|Південна Корея планує збудувати гаубичний завод в Румунії
|Уряд Угорщини готується до виходу з Міжнародного кримінального суду
Бізнес
|В Україні випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км
|Китай готується до запуску літаючих таксі
|Твердотілі літій-металеві батареї розчарували дослідників
|Huawei створила 1,5-мегаватний зарядний пристрій для електричних вантажівок
|Ampler представила перші у світі електровелосипеди, що заряджаються через USB-C
|98% кисню з СO2 для колонізації Марсу — нова технологія перевершує фотосинтез
|Gemini в Google Maps тепер автоматично визначає місця на скріншотах