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Казахстан заявив про відкриття родовища рідкісноземельних металів обсягом 20 млн тонн
16:51 02.04.2025 |
У Казахстані відкрили велике родовище рідкісноземельних металів. Про це повідомило Міністерство промисловості та будівництва країни.
Загальні прогнозні ресурси ділянки у Карагандинській області оцінюються у понад 20 млн тонн із заляганням на глибині до 300 метрів. Середній вміст рідкісноземельних металів становить 700 грамів на тонну.
Нині Казахстан не фігурує у списку країн Геологічної служби США із запасів рідкісноземельних металів. Якщо інформація підтвердиться, то за розміром запасів Казахстан поступиться лише Китаю та Бразилії, пише Reuters.
"Результати кількісного аналізу показали, що проби, відібрані з рудних інтервалів, містять у підвищених концентраціях практично всі рідкісноземельні елементи з переважанням неодиму, церію, лантану та ітрію", - прокоментував головний геолог ТОВ "Центргеолзйомка" Максим Клочков.
Аналогів такого типу рідкісноземельного оруднення в Казахстані немає, що дозволяє віднести його до нового промислового типу, зазначають у міністерстві.
Фахівці наголошують, що виявлені рідкісноземельні поклади та перспективні площі у разі їх подальшого підтвердження можуть у майбутньому вивести Казахстан на передові позиції у світі щодо запасів рідкісноземельних елементів.
США зацікавлені в отриманні українських рідкісноземельних металів в обмін на американську допомогу. Варіанти угоди обговорюються з початку лютого 2025 року. Зараз Україна проводить кастинг юридичних компаній, які аналізуватимуть документ.
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