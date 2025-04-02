Британія ввела санкції проти грузинських суддів та молдовських депутатів

Британія запровадила санкції проти російської автономної некомерційної організації (АНО) сприяння розвитку міжнародного співробітництва "Євразія", а також кількох грузинських та молдовських посадовців.

Про це із посиланням на заяву пише "Європейська правда".

Як зазначається, 2 квітня Британія ввела санкції проти "Євразії" та її керівниці Неллі Парутенко.

Британія пояснила своє рішення щодо запровадження санкцій проти "Євразії" тим, що ця АНО діє "від імені або за вказівкою" олігарха-втікача Ілана Шора, а також пов'язана з ним.

Те саме країна вказала щодо причини внесення до санкційного списку Парутенко.

Також до санкційних списків внесли членкиню правління та лідерку молдовської партії "Відродження" Наталію Параску і депутатку парламенту Молдови Марину Таубер.

Стверджується, що Параска та Таубер також "діють від імені або за вказівками Ілана Шора".

Крім того, Велика Британія запровадила санкції проти грузинських суддів Левана Мурусидзе і Михайла Чинчаладзе.

Причиною введення санкцій проти Чинчаладзе і Мурусидзе називають корупцію і судові рішення, ухвалені та прийняті на користь керівної партії країни "Грузинської мрії", а також сумнівні призначення суддів.

Британський уряд підозрює суддів у причетності до корупційних схем, а також політизованого управління судовою системою.

У жовтні 2024 року під санкціями Європейського Союзу опинилися зареєстрована у Росії громадська організація "Євразія" та її засновниця Парутенко.

Нагадаємо, у грудні Британія і США оголосили санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії та інших представників силових структур.

27 січня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу ухвалили рішення щодо припинення дії безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних паспортів, що стало радше символічним рішенням, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. А за ними безвіз діятиме і далі.