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АНАЛІТИКА

Німеччина вперше буде головуючою країною на «Рамштайні» поруч з Британією

 

Німеччина вперше буде співорганізаторкою засідання формату "Рамштайн" поруч з Великою Британією.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі НАТО.

"11 квітня Сполучене Королівство і Німеччина скличуть засідання Контактної групи з оборони України", - йдеться в оголошенні.

Про це вже було відомо зі слів міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса - на початку березня він згадував, що вони з британським колегою Джоном Гілі вирішили продовжити роботу Контактної групи з питань України "як співголови, під нашим спільним керівництвом".

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Там само напередодні збереться зустріч міністрів оборони "коаліції рішучих".

Як відомо, до президентства Дональда Трампа лідерську роль у форматі "Рамштайн" відігравали Сполучені Штати. Після того цю роль взяла на себе Британія. Квітневе засідання стане другим, на якому головують не США.
 

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