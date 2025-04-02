Суд ЄС відмовився зняти санкції з прибічника Путіна Тимченка

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі в середу, 2 квітня, оголосив рішення за апеляціями п'ятьох росіян - Дмитра, Галини та Олександра Пумпянських, а також Геннадія та Олени Тимченків. З сім'ї Пумпянських санкції за рішення суду були зняті, а позови подружжя Тимченків суд відхилив. Йшлося про обмежувальні заходи ЄС, запроваджені щодо російських бізнесменів і причетних до них осіб них у рамках санкційного режиму за агресію РФ проти України "через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Які санкції зняли з Пумпянських

Раніше, 26 червня 2024 року, Суд ЄС задовольнив позов мільярдера Дмитра Пумпянського про скасування запроваджених щодо нього санкцій. Однак це судове рішення поширювалося лише на період дії заходів з вересня 2022 року по вересень 2023 року. Оскільки воно не стосувалося обмежувальних заходів, дію яких було подовжено в березні 2024 року, Дмитро Пумпянський залишився в санкційному списку Євросоюзу. Це стосувалося і його сина Олександра - йому також раніше вдалося домогтися зняття санкцій, але лише до їхнього поновлення в березні 2024 року. Тепер Суд ЄС скасував дію цих обмежувальних заходів, яка поширюється на шість місяців.

Водночас дружина Дмитра Пумпянського Галина, з якої Суд ЄС також зняв санкції за більш ранній період, цього разу оскаржувала заходи Євросоюзу, продовжені у вересні 2023 року, і домоглася їхнього скасування.

Як пояснили кореспондентці DW у пресслужбі суду, оскільки кожне продовження санкцій Радою ЄС - це окреме рішення, яке ухвалюють кожні шість місяців, то й оскаржувати санкції фігуранти списків можуть лише за кожним окремим рішенням, доки їх не виключать із санкційних списків.

Геннадію Тимченку і раніше не вдалося вийти з-під санкцій

Один із найближчих прибічників президента РФ Володимира Путіна російський мільярдер Геннадій Тимченко та його дружина Олена Тимченко, як і сім'я Пумпянських, і раніше намагалися оскаржити запроваджені щодо них обмежувальні заходи Євросоюзу, але їхні позови було відхилено.

Вони також пробували через Суд ЄС домогтися зняття зобов'язання звітувати про свої активи, що перебувають у юрисдикції Євросоюзу, - воно поширюється на всіх фігурантів санкційного списку. Однак суд у Люксембурзі вирішив, що Рада ЄС мала право встановити таке зобов'язання.