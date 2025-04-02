WSJ: у Трампа хочуть депортувати мігрантів до Молдови і Косова

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне укласти угоди з країнами Африки, Азії та Східної Європи, які могли б приймати мігрантів, депортованих зі США, серед цих країн - Молдова і Косово.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Представники команди Трампа, відповідальні за питання міграції, шукають нові напрямки, куди можна відправити іммігрантів, яких США хочуть депортувати.

Бажана модель базується на одноразовій угоді, яку адміністрація уклала з Панамою в лютому, згідно з якою вони відправили до центральноамериканської країни літак із понад 100 мігрантами, переважно з Близького Сходу.

Серед країн, до яких США звернулися з проханням прийняти депортованих, - Лівія, Руанда, Бенін, Есватіні, Молдова, Монголія та Косово.

США сподіваються, що ці країни погодяться на прохання адміністрації, можливо, в обмін на фінансові домовленості або політичну вигоду від допомоги президенту Трампу у виконанні одного з його ключових внутрішніх пріоритетів.

Ще одне джерело зазначило, що адміністрація сподівається, що деякі латиноамериканські країни підпишуть довгострокові угоди про те, що вони вважатимуться безпечними місцями для мігрантів, які можуть просити притулку замість США.

Посадовці кажуть, що близькі до укладення такої угоди з Гондурасом і ведуть переговори з Коста-Рикою.

На початку березня Трамп заявляв, що у нього є нагальніші питання, ніж "непокоїтися через Путіна", згадавши нелегальну міграцію.

А перед тим він висунув ідею замінити візову програму для іноземних інвесторів на так звану "золоту карту", яку можна буде придбати за 5 мільйонів доларів як шлях до американського громадянства.