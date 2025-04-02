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АНАЛІТИКА

Прибуток російського «КамАЗу» обвалився у 28 разів – не витримує конкуренції з китайськими авто

 

Прибуток найбільшого в Росії виробника вантажних автомобілів - компанії "КамАЗ" за підсумками 2024 року обвалився у 28 разів.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, торік чистий прибуток компанії склав 731 млн рублів (приблизно $8,6 млн), тоді як у 2023 році цей показник становив 20,4 млрд рублів (понад $240 млн).

При цьому в компанії визнають, що причина такого падіння прибутків у здорожчанні кредитів та підвищенні податків. Також "КамАЗу" складно конкурувати з китайськими автовиробниками, які пропонують значно нижчі ціни.

Як зазначили у ЦПД, через санкції автомобільна галузь РФ зараз перебуває у стані виживання. Москва продовжує витрачати величезні ресурси на війну, залишаючи без підтримки навіть такі стратегічно важливі для російської економіки підприємства, як "КамАЗ".

У грудні минулого року повідомлялося, що частина китайських брендів 2025 року піде з російського авторинку через перенасиченість однотипними моделями та зниження попиту.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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