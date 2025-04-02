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АНАЛІТИКА

Британія з середи запроваджує нові вимоги для в'їзду громадян ЄС

 

Громадяни ЄС, які відвідують Британію, із середи повинні будуть заздалегідь купувати електронний дозвіл на в'їзд, оскільки уряд Великої Британії слідом за іншими країнами прагне посилити імміграційну безпеку.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство Reuters.

Схема електронних дозволів на в'їзд (ETA) вимагатиме від усіх відвідувачів, яким не потрібна віза для в'їзду до Британії, придбати онлайн електронний дозвіл на в'їзд за 10 фунтів (12 євро). З 9 квітня вартість такого дозволу зросте до 16 фунтів. Виняток буде для громадян Ірландії.

Минулого року режим ETA було запроваджено для громадян неєвропейських країн, включаючи відвідувачів зі Сполучених Штатів, Канади та Австралії.

Міністерство внутрішніх справ Британії заявило, що подання заявки на отримання ETA має бути простим через додаток UK ETA. Переважна більшість заявників отримують рішення автоматично за лічені хвилини.

Заявники надають фотографію та біографічні дані, а також відповідають на низку запитань. Після того як заявник успішно подав заяву, його ETA прив'язується до його паспорта в цифровому вигляді.

ETA дозволяє багаторазові візити до Великої Британії тривалістю до шести місяців протягом дворічного періоду.

Згідно з офіційними даними, у 2023 році Сполучене Королівство прийняло 22,5 мільйона відвідувачів з Європейського Союзу в порівнянні з 19 мільйонами у 2022 році.

Нагадаємо, глава уряду Великої Британії Кір Стармер 19 травня прийме лідерів ЄС на саміті з питань Brexit, щоб обговорити свої плани щодо перезавантаження відносин з Євросоюзом.

З моменту вступу на посаду в липні Стармер пообіцяв "перезавантажити" відносини з ЄС, які часто були холодними за попереднього консервативного уряду Британії.
Ключові теги: Британія, ЄС
 

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