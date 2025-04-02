ЄС хоче збільшити штат свого прикордонного агентства до 30 тисяч

У Європейській комісії закликали збільшити чисельність прикордонного відомства Frontex до 30 тисяч співробітників в рамках стратегії, спрямованої на захист Європи від гібридних атак, кіберзлочинності, організованої злочинності і терористичних загроз.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Politico.

Віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен у вівторок представила у Страсбурзі пропозицію комісії надати правоохоронним органам більше ресурсів.

У стратегічному документі пропонується збільшити штат прикордонної служби ЄС Frontex до 30 тисяч осіб. За чинними планами, до 2027 року штат постійного корпусу складатиме 10 тисяч осіб.

Стратегія, яка є скоріше широким планом, ніж набором конкретних законодавчих пропозицій, слідує за двома іншими нещодавніми пропозиціями щодо оборони і готовності, які продемонстрували, що ЄС все більше бере на себе відповідальність за безпеку.

"Наш безпековий ландшафт дуже тривожний. Коли ми дивимося на наші загрози безпеці, ми бачимо, що вони сьогодні набагато більш транскордонні... Лише національної відповіді недостатньо", - сказала в інтерв'ю виданню Вірккунен.

Єврокомісія також закликала надати більше ресурсів поліцейському відомству ЄС - Європолу - і доручити йому боротьбу з гібридними загрозами. Згідно з планом, правоохоронні органи отримають більший доступ до даних.

Однак ці плани, ймовірно, насторожать захисників приватності. Запропоноване законодавство ЄС щодо боротьби з матеріалами про сексуальне насильство над дітьми в інтернеті вже давно пробуксовує, оскільки країни-члени ЄС не можуть дійти згоди щодо того, чи повинні приватні служби обміну повідомленнями, такі як WhatsApp і Signal, передавати розмови людей в поліцію.

Будь-яка спроба зробити те саме за допомогою інших правових механізмів може зіткнутися з подібними проблемами, хоча Вірккунен наполягає на тому, що приватне життя людей буде захищене.

Нагадаємо, 19 березня в Брюсселі представили "Білу книгу", яка формує новий підхід до оборони і визначає інвестиційні потреби ЄС.

Також Біла книга передбачає, окрім розбудови європейського оборонного потенціалу, задоволення нагальних потреб України на полі бою.