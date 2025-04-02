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Росія знову обмежила експорт нафти з Казахстану під виглядом турботи про екологію
10:51 02.04.2025 |
Федеральна служба РФ з нагляду у сфері транспорту доручила вивести з експлуатації двох виносних причальних пристрої (ВПП), які для перевантаження нафти використовує Каспійський Трубопровідний Консорціум (КТК), що транспортує казахську нафту через територію РФ.
Такий припис російські чиновники видали за результатами позапланової перевірки, проведеної на виконання доручення уряду РФ, повідомили у пресслужбі КТК казахстанському інформагентству Іnformburo.kz.
"Проведення перевірок організовано у зв'язку з надзвичайною ситуацією, спричиненою розливом нафтопродуктів внаслідок краху танкерів у Керченській протоці 15 грудня 2024 року. Основною метою зазначених заходів є забезпечення виконання вимог щодо запобігання забруднення морської акваторії нафтою та нафтопродуктами", - повідомили у КТК.
За результатами перевірки КТК, тимчасово заборонено діяльність на об'єктах ВПП КТК-1 та ВПП КТК-2.
"Згідно з вимогами законодавства, КТК вивело обидва пристрої з експлуатації до усунення виявлених недоліків. Таким чином, усі перевалочні операції на морському терміналі консорціуму здійснюватимуться за допомогою ВПП-3, введеного в експлуатацію у 2014 році", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у 2022 році Росія вже блокувала роботу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який забезпечує роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану. Підставою стали результати перевірки, під час якої Роскомнагляд нібито виявив екологічні порушення на виробничих об'єктах КТК.
Це сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час спільної дискусії з Путіним заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.
У відповідь Токаєв доручив диверсифікувати маршрути експорту нафти в обхід Росії. Пізніше суд скасував блокування транзиту нафти з Казахстану.
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