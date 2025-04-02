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АНАЛІТИКА

Російські інновації на межі банкрутства: держкорпорація «Роснано» оголосила дефолт

 

Держкорпорація "Роснано" оголосила технічний дефолт за облігаціями з державною гарантією.

Про це повідомляє The moscow Times.

Зазначається, що 31 березня компанія мала виплатити 1 млрд руб (11 млн дол) купонних платежів, але інвестори грошей не отримали. "Платіж буде здійснено протягом 10 днів", - заявили у "Роснано", пояснивши затримку "розробкою технічного механізму виплати купонного доходу".

Йдеться про облігації серії 08 обсягом 13,4 млрд руб (147 млн дол) з погашенням у 2027 році. Це не перший фінансовий провал корпорації: ще у 2021 році вона опинилася на межі дефолту, і її врятувала держава. У 2023 році компанія визнала, що близька до банкрутства, а її чистий борг сягнув 100 млрд руб (1,1 млрд дол).

"Роснано" створили у 2007 році для розвитку нанотехнологій, але з 2010 по 2021 рік корпорація зазнала понад 100 млрд руб (1,1 млрд дол) чистих збитків. Майже всі державні вливання в капітал - 130 млрд руб (1,4 млрд дол) - були втрачені.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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