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Сенат США затвердив кандидатуру Трампа на посаду посла при НАТО
09:37 02.04.2025 |
Американський Сенат затвердив колишнього виконувача обов'язків генерального прокурора Метью Вітакера на посаді посла США в НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Кандидатура Вітакера була затверджена Сенатом у вівторок 52 голосами "за", ще 45 сенаторів проголосували проти.
Вибір Трампа на цю посаду став несподіванкою для союзників США в листопаді минулого року, оскільки Вітакер був невідомим на арені національної безпеки і не мав значного зовнішньополітичного досвіду.
Очікується, що Вітакер просуватиме кампанію Трампа, спрямовану на те, щоб змусити членів НАТО збільшити оборонні витрати.
На слуханнях у Сенаті перед затвердженням на посаді Вітакер заявляв, що прихильність адміністрації Трампа до НАТО є непохитною.
Його затвердження на посаді затрималося на кілька годин через рекордну за тривалістю промову сенатора-демократа Корі Букера, який провів понад 25 годин у сесійній залі на знак протесту проти дій адміністрації Трампа та республіканців у Конгресі.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.
За словами посадовців, в рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону.
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