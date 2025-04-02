США розмістили важкі бомбардувальники поблизу Ірану

США суттєво посилили своє військове угрупування на Близькому сході, відрядивши до регіону додаткові бомбардувальники.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters.

"Шість бомбардувальників В-2 протягом минулого тижня були переміщені до американо-британської військової бази в Індійському океані на острові Дієго Гарсія", - йдеться у матеріалі.

За словами опитаних Reuters експертів, це дозволяє В-2 зайняти ідеальну позицію для дій на Близькому Сході. "Якщо Іран чи його союзники загрожуватимуть інтересам або громадянам США у регіоні, Штати діятимуть рішуче для захисту свого народу", - заявив речник Пентагону Шон Парнел.

Reuters додає, що США й до того тримали у регіоні значні сили, до яких незабаром доєднається друга авіаносна група. "В-2 здатний нести найпотужнішу американську бомбу - 30 000 фунтову GBU-57. На переконання експертів, ця зброя може бути використана для ударів по іранських ядерних обʼєктах", - додає агентство.

Як повідомлось, глава Білого дому Дональд Трамп пригрозив Ірану «небаченими раніше бомбардуваннями» і вторинними митами, якщо країна не укладе угоду зі США про те, що не розроблятиме ядерну зброю.