Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США ввели санкції проти міжнародної мережі, яка допомагала Ірану виробляти безпілотники

 

Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження санкцій проти міжнародної мережі, яка забезпечувала поставки Ірану компонентів для його програми з незаконного виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), поширеному в вівторок, передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC у координації з Міністерством юстиції США запроваджує дії проти мережі у складі шести організацій та двох фізичних осіб, які базуються в Ірані, ОАЕ й Китаї та несуть відповідальність за купівлю компонентів БПЛА від імені іранської компанії Qods Aviation Industries (QAI)», - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що QAI є провідним виробничим активом іранської програми з виготовлення безпілотних систем.

Зазначається також, що міжнародна мережа сприяла закупівлям для інших організацій ВПК Ірану, в тому числі для компаній Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA та Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG).

Паралельно Міністерство юстиції США оголосило про висунення кримінальних обвинувачень двом вихідцям з Ірану, а також іранській компанії Rah Roshd Company (Rah Roshd) у Східному окрузі штату Нью-Йорк. Стверджується, що обвинувачені вступили у змову з метою надання матеріальної підтримки КВІР, визнаній іноземною терористичною організацією. Крім того, вони брали участь у схемі закупівлі американських технологій для іранських ударних безпілотників.
Ключові теги: США, Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3162
  0,0568
 0,14
EUR
 1
 44,6339
  0,0255
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9474  0,06 0,14 41,5726  0,07 0,16
EUR 44,2896  0,16 0,37 45,0337  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,12 0,29 41,3100  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес