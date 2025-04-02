США ввели санкції проти міжнародної мережі, яка допомагала Ірану виробляти безпілотники

Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження санкцій проти міжнародної мережі, яка забезпечувала поставки Ірану компонентів для його програми з незаконного виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), поширеному в вівторок, передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC у координації з Міністерством юстиції США запроваджує дії проти мережі у складі шести організацій та двох фізичних осіб, які базуються в Ірані, ОАЕ й Китаї та несуть відповідальність за купівлю компонентів БПЛА від імені іранської компанії Qods Aviation Industries (QAI)», - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що QAI є провідним виробничим активом іранської програми з виготовлення безпілотних систем.

Зазначається також, що міжнародна мережа сприяла закупівлям для інших організацій ВПК Ірану, в тому числі для компаній Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA та Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG).

Паралельно Міністерство юстиції США оголосило про висунення кримінальних обвинувачень двом вихідцям з Ірану, а також іранській компанії Rah Roshd Company (Rah Roshd) у Східному окрузі штату Нью-Йорк. Стверджується, що обвинувачені вступили у змову з метою надання матеріальної підтримки КВІР, визнаній іноземною терористичною організацією. Крім того, вони брали участь у схемі закупівлі американських технологій для іранських ударних безпілотників.