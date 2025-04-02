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АНАЛІТИКА

Сенатор-демократ виступав майже добу з трибуни, щоби висловити опір діям Трампа

 

Сенатор-демократ від штату Нью-Джерсі Корі Букер виступив у Сенаті з марафонською промовою, яка тривала майже добу, продемонструвавши політичний опір політиці чинного президента-республіканця Дональда Трампа.

Про це повідомляє в вівторок АР, передає Укрінформ.

«Букер став за трибуну в Сенаті в понеділок ввечері, наголосивши, що залишатиметься там, допоки буде «фізично здатний». Через понад 22 години 55-річний сенатор, колишній футболіст, був явно виснажений, але все ще виступав»,- зазначається в повідомленні.

Виступ Букера став надзвичайною демонстрацією політичної витривалості в той час, як демократи намагаються показати своїм розчарованим прихильникам, що вони роблять усе можливе, щоб оскаржити порядок денний Трампа.

«Це - не звичайні часи в нашій країні, - заявив Букер на початку.- І до них слід ставитися належним чином у Сенаті Сполучених Штатів».

Він назвав загрози американському народові й американській демократії «серйозними та невідкладними» та закликав однодумців зробити більше, щоби протистояти цим викликам.
Ключові теги: США
 

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