У США масово звільняють працівників установ охорони здоров'я

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала масові звільнення 10 тисяч співробітників в установах охорони здоров'я у рамках кампанії зі скорочення федеральних держслужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними численних джерел агентства, знайомих з ситуацією, охорона заборонила вхід деяким співробітникам через кілька годин після того, як вони отримали повідомлення про звільнення.

Скорочення торкнулися кілька відомих агентств при Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб, зокрема Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) та Національні інститути охорони здоров'я (NIH).

Міністр охорони здоров'я Роберт Ф. Кеннеді-молодший назвав ці скорочення, які разом з іншими нещодавніми звільненнями зменшать загальну кількість персоналу з 82 тисяч до 62 тисяч, необхідними для впорядкування роздутої бюрократичної системи.

Водночас, пише Reuters, ці скорочення передбачають і звільнення провідних науковців, що наглядають за громадським здоров'ям, дослідженнями раку та схваленням вакцин і ліків. Це викликає занепокоєння щодо того, як США реагуватимуть на актуальні надзвичайні ситуації - спалах кору та поширення пташиного грипу.

За даними одного з джерел, серед тих, хто залишив посаду в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, яке вважається головним світовим регулятором у сфері лікарських засобів, був Пітер Штайн, директор Управління з нових лікарських засобів у підрозділі Центру оцінки та досліджень лікарських засобів. Він подав у відставку у вівторок, коли йому загрожувало звільнення.

Також було звільнено Брайана Кінга, керівника відділу Центру з контролю за тютюновими виробами Управління з продовольства і медикаментів США. Про це йдеться в електронному листі, надісланому Кінгом співробітникам відомства, що потрапив у розпорядження агентства Reuters. Це сталося після звільнення Пітера Маркса, високопоставленого чиновника FDA, який займався питаннями вакцин.

Співробітники також звільняються, а деякі працівники, що перевіряють продукцію намагаються вкластися у встановлені терміни.

"З FDA, якою ми її знали, покінчено, більшість лідерів з інституційними знаннями та глибоким розумінням розробки та безпеки продуктів більше не працюють. Я вірю, що історія визнає це величезною помилкою. Буде цікаво почути від нового керівництва, як вони планують зібрати "Шалтая-Болтая" знову", - написав колишній комісар Роберт Каліфф у своєму дописі на LinkedIn.

Довгі черги і "сюрпризи" на входах

У центрі Вашингтона охоронці повідомляли працівникам, що їх звільняють, коли вони намагаються потрапити до будівлі Мері Свитцер, в якій розташовані кілька офісів та відділів Міністерства охорони здоров'я США, повідомив агентству один із співробітників, який перебував на місці подій.

"Десятки людей були звільнені таким чином. Тепер охоронці повинні повідомляти людям про те, що вони втратили роботу", - сказав співробітник, використовуючи абревіатуру, що означає "зменшення сили". Серед них була глуха людина, для якої охоронець повинен був набрати на телефоні повідомлення про те, що її звільнено.

Співробітник FDA сказав, що працівники мали пред'явити свої бейджі на вході у будівлю, а тим, кого звільнили, дали квиток і сказали повертатися додому. Люди годинами чекали в черзі, не знаючи, що станеться, коли вони дійдуть до входу.

У квитку, який бачив кореспондент Reuters, були вказані номери телефонів 10 різних відділів, куди співробітники могли зателефонувати, щоб отримати своє "необхідне" обладнання.

Співробітник FDA повідомив про звільнення 17 співробітників прес-служби, серед них - головний інформаційний директор FDA Від Десаї.

Звільнені співробітники отримали електронні листи, в яких повідомлялося, що звільнення не вплинуло на їхню роботу, продуктивність або поведінку, та що їх відправляють в адміністративну відпустку. Одне з джерел повідомило, що ця відпустка відображає вимогу профспілки щодо попередження за 60 днів.

Скорочення в Центрі тютюнових виробів Управління з продовольства і медикаментів США торкнулися Управління з питань управління та Управління з питань регулювання в повному обсязі.

"Я думаю, що це практично унеможливлює регулювання тютюнових виробів з боку Центру тютюнових виробів (CTP)", - зазначив колишній директор центру Мітч Зеллер.

За словами джерела, черга з автомобілів заблокувала дві головні дороги, що ведуть до головного кампусу Національних інститутів охорони здоров'я (NIH) у Бетесді, штат Меріленд, де рано вранці у вівторок співробітники були повідомлені про звільнення.

Жанна Марраццо, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, яка змінила на цій посаді Ентоні Фаучі, була звільнена з посади і їй запропонували роботу в Індійській службі охорони здоров'я.

Скорочення відбулися в перший день роботи комісара FDA Марті Макарі та директора NIH Джея Бхаттачарії, яких Сенат США затвердив на посадах минулого тижня.

Звільнені співробітники Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) працювали в Національному центрі екологічного здоров'я, Управлінні з питань зловживання психоактивними речовинами і психічного здоров'я, а також Національному центрі імунізації та респіраторних захворювань. Зокрема, щонайменше одна людина працювала над федеральними заходами реагування на спалахи кору.

"Міністерство охорони здоров'я зачіпає життя майже кожного американця, і реорганізація та скорочення штату такого масштабу, як правило, займає місяці роботи", - сказав Кевін Гріффіс, який 21 березня подав у відставку з посади директора з комунікацій CDC.

Чиновник відомства охорони здоров'я повідомив, що співробітники, які працювали безпосередньо на Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США (HHS), також були звільнені. Прес-секретар HHS заявив, що департамент не має нічого нового, крім того, що було оголошено минулого тижня.

Як повідомили Reuters два джерела, черга, щоб потрапити до будівлі Міністерства охорони здоров'я у Роквіллі, штат Меріленд, простяглася від дверей до парковки, і лише два охоронці на місці перевіряли всіх, хто намагався увійти.

Скорочення федеральних службовців у США

У січні адміністрація Дональда Трампа заснувала Департамент ефективності уряду США (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска. Відомству доручили провести масштабне скорочення федеральних службовців у низці державних органів з метою скорочення витрат державного бюджету.

Зокрема, у рамках кампанії планується скоротити цивільний персонал у Пентагоні.

Крім того, були звільнені більша частина співробітників Інституту миру США, а місце президента організації посів агент DOGE Ілона Маска.

Водночас, всередині березня окружний суд у штаті Каліфорнія зобов'язав шість американських відомств поновити на посадах тисячі нещодавно влаштованих співробітників, яких звільнили за програмою скорочення федеральних чиновників.