WP: члени Ради нацбезпеки Білого дому використовували Gmail для ділового листування

Члени Ради національної безпеки Білого дому, зокрема радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц, використовували особисті акаунти Gmail для ведення урядових справ, повідомляє The Washington Post із посиланням на документи і розмови з трьома неназваними посадовцями США.

У листуванні, яке потрапило до журналістів, помічник Волца обговорював технічні деталі військових операцій і систем озброєння з колегами з інших структур, використовуючи Gmail, хоча інші учасники розмови надсилали листи з урядових адрес.

Сам Волц також отримував на особисту пошту робочі матеріали і документи, а потім частину з них копіював до месенджера Signal для координації зустрічей, стверджується в публікації.

Представник Ради нацбезпеки Браян Г'юз заявив, що не бачив доказів використання особистої пошти Волцом, як на це вказують журналісти. За словами Г'юза, радник дотримується вимог, які потрібні для ведення робочого листування. Г'юз підтвердив, що Signal дозволений на урядових пристроях, але його не можна використовувати для передачі засекречених даних.

Повідомлення про те, що Волц, можливо, використав особисту поштову скриньку для робочого листування, надійшло на тлі публікацій про витік даних про удар по єменських хуситах - з листування високопосадовців США в месенджері Signal. Про витік стало відомо після того, як 24 березня головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його додали до групового чату, де чиновники обговорювали удари по Ємену.

У чаті, за словами Голдберга, було 18 осіб, включаючи віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Геґсета, спецпосланця з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа і держсекретаря Марко Рубіо.

Після розкриття інформації представникам адміністрації Трампа довелося давати пояснення, запевняючи, що в чаті не обговорювалися військові плани. Волц взяв на себе відповідальність за створення групи в Signal, але наголосив, що не додавав туди Голдберга.

Пізніше The Atlantic опублікував скріншоти листування, в яких згадувалися такі дані, як час американських ударів по єменських хуситах і типи використаних для цих ударів літаків, а також попередня інформація про результати ударів.

Раніше видання Politico повідомляло з посиланням на джерела, що оточення президента США рекомендувало йому звільнити Волца. Дональд Трамп, у свою чергу, заявив, що не збирається звільняти радника і назвав публікації у ЗМІ про витік «полюванням на відьом».