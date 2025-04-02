Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

CNN: посланець Путіна, звільнений з-під санкцій, їде на переговори у США

 

Російський переговірник Кирил Дмитрієв відвідає Вашингтон цього тижня, щоб зустрітися зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо CNN від американського посадовця і двох джерел, знайомих з планами.

За словами посадовця США, Дмитрієв прибуде для переговорів про зміцнення відносин між двома країнами, що прагнуть завершити війну в Україні.

Його поїздка стане першим візитом для переговорів російського представника такого рангу до Вашингтона з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Візит знаменує подальший крок у помітному потеплінні відносин між двома країнами після повернення президента Дональда Трампа на посаду в січні.

Дмитрієв є близьким радником Владіміра Путіна і в лютому разом з іншими російськими посадовцями їздив до Ер-Ріяда в Саудівській Аравії, щоб почати обговорення врегулювання війни в Україні.

Він також працював з Віткоффом над звільненням американського вчителя Марка Фогеля з Росії, що адміністрація Трампа привітала як жест доброї волі.

Уряд США тимчасово зняв санкції з Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду в США, повідомило одне зі знайомих джерел.

Інше джерело повідомило, що було зроблено запит до Міністерства фінансів про тимчасове призупинення санкцій.

Представник Державного департаменту повідомив CNN, що "візові документи є конфіденційними згідно із законодавством США", тому вони "не можуть коментувати окремі випадки видачі віз".

За даними агентства Reuters, високопосадовці адміністрації Трампа останніми днями почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців.

Тим часом, 50 сенаторів США представили нові санкції проти Росії за зрив мирних зусиль Трампа.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3162
  0,0568
 0,14
EUR
 1
 44,6339
  0,0255
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9474  0,06 0,14 41,5726  0,07 0,16
EUR 44,2896  0,16 0,37 45,0337  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,12 0,29 41,3100  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес