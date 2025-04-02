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АНАЛІТИКА

Ле Пен отримала шанс балотуватись у президенти Франції попри вирок

 

Апеляційний суд Парижа ухвалить рішення щодо скарги ультраправої французької політикині Марін Ле Пен на вирок у справі про розкрадання коштів ЄС улітку 2026 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У заяві Апеляційного суду Парижа йдеться, що він наразі отримав "три апеляції" після вирок Ле Пен та її однопартійцям з "Національного об'єднання", і "розгляне цю справу в терміни, які дозволять винести рішення влітку 2026 року".

Це означатиме, що другий судовий розгляд відбудеться найпізніше на початку 2026 року, а отже, остаточне рішення буде винесене за багато місяців до президентських виборів 2027 року - в яких Ле Пен хоче брати участь.

Таким чином, у разі виграшу в апеляції політикиня з "Нацобʼєднання" отримає шанс балотуватись у президенти Франції.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів "Національного об'єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен засудили до двох років реального терміну, які вона зможе відбувати з електронним браслетом, та на 5 років заборонили обирати виборні посади - що означає неможливість для неї брати участь у президентських виборах 2027 року.

Ле Пен порівняла вирок з "ядерною бомбою" і заявила, що не проситиме президентського помилування. На її захист висловилися французькі праві та численні лідери правих політсил у Європі, у тому числі прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та угорський прем'єр Віктор Орбан.

Ключові теги: Франція
 

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