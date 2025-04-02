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Україна та Франція підписали 7 угод на EUR51 млн в сфері медицини
23:35 01.04.2025 |
Україна та Франція підписали сім угод в сфері медицини на загальну суму EUR51 млн, у тому числі на будівництво дитячого реабілітаційного центру у Вінниці та реконструкцію реабілітаційного відділення у Ладижині (партнер - Ginger International, сума фінансування - 15 млн євро).
Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, угоди також передбачають забезпечення портативними рентгенівськими апаратами 75 медичних закладів в 5 областях: Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській (партнер - DMS Imaging, сума фінансування - 10,98 млн євро), забезпечення 58 лікарень по всій Україні новітніми технологіями реабілітації після ампутацій (партнер - Dessintey, сума фінансування - 8 млн євро).
Також укладені угоди на закупівлю 700 засобів механізованої серцево-легеневої реанімації (5,92 млн євро), розвиток телемедичних мереж в Одеській, Чернігівській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Житомирській областях (партнер - C3Medical, сума фінансування - 4,35 млн євро), створення мережі автономних мікроклінік на базі реабілітаційних закладів у Києві, Львові та Полтаві (партнер - Schiller Medical, сума фінансування - 4,1 млн євро), а також на забезпечення 150 системами ультразвукової діагностики у медчних закладах усіх регіонів України (партнер - Sonoscanner, сума фінансування - 2,98 млн євро).
МОЗ зазначає, що із урахуванням підписаних сьогодні угод загалом Франція виділила на підтримку медичної сфери України 130 млн євро. Проєкти будуть профінансовані урядом Франції та реалізовані за посередництвом французьких медичних компаній.
Грантова угода між урядом Франції та України передбачає реалізацію ще 12 проєктів у сферах інфраструктури, енергетики, розмінування та водопостачання на суму близько 149 млн євро.
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