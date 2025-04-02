Фінляндія відмовилася від вугілля у виробництві електроенергії: закрила останню ТЕС

Фінська енергетична компанія Helen Ltd. повідомила про закриття останньої вугільної теплоелектростанції. ТЕС "Салмісаарі" (Salmisaari) в Гельсінкі остаточно припинила роботу 1 квітня, йдеться на сайті Helen.

Як зазначають у компанії, закриття ТЕС "Салмісаарі" на практиці означає кінець ери вугілля та підвищення самодостатності фінського виробництва енергії.

Очікується, що з припиненням використання вугілля для виробництва теплоелектроенергії щорічні викиди вуглекислого газу Helen скоротяться на 50%, а для Гельсінкі - приблизно на 30%.

Таким чином, загальний обсяг викидів у Фінляндії скоротиться майже на 2%.

Для заміщення щорічного виробництва 175 МВт електроенергії та 300 МВт тепла на ТЕС "Салмісаарі" Helen планує використовувати електричні котли і теплові насоси, а також продовжить спалювати паливні пелети та деревну тріску.

ТЕС Salmisaari - одна з найбільших і найстаріших у Гельсінкі. Основний її блок запустили в роботу ще 1984 році.

У 2015 році розпочався процес модернізації станції. Спочатку повністю вугільна станція поступово переходила на деревні пелети - біопаливо з торфу, деревини та відходів сільського господарства. Частка біопалива на "Салмісаарі" у 2015 році була доведена до 7%.

У березні 2025 року Helen завершила дослідну експлуатацію нового пелетного комплексу на "Салмісаарі" та ввела його в комерційну експлуатацію. Компанія також проводить дослідну експлуатацію нових електричних котлів, комерційне використання яких заплановано на поточний опалювальний сезон.

Сумарна теплова потужність двох електрокотлів становить 100 МВт, а установки для спалювання пелет - 153 МВт.

Фінляндія збереже резервні вугільні потужності для забезпечення безпеки постачання, які можуть бути залучені за потреби. Крім того, деякі енергетичні компанії використовують невеликі обсяги вугілля у виробництві енергії з метою покриття пікового навантаження, резервування та забезпечення безпеки постачання.

Згідно з фінським законодавством, використання вугілля у виробництві теплоелектроенергії з 1 травня 2029 року буде заборонено.